«НАТО даже крякнуть не успеет»: В России пригрозили взять Прибалтику

Политолог Юрий Баранчик пригрозил НАТО тем, что Россия может «взять Прибалтику». При этом эксперт подчеркнул, что Североатлантический альянс и прибалты ошибаются, думая, что российской стороне понадобиться 30 суток на это.
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