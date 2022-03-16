«Газпром» сократил заявки на транзит газа через Украину в Европу

Российская компания «Газпром» продолжает осуществлять подачу голубого топлива через украинскую территорию в штатном режиме, при этом холдинг сократил поставки до 95 млн кубометров, заявил официальный представитель предприятия Сергей Куприянов.
Российская компания «Газпром» продолжает осуществлять подачу голубого топлива через украинскую территорию в штатном режиме, при этом холдинг сократил поставки до 95 млн кубометров, заявил официальный представитель предприятия Сергей Куприянов.
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