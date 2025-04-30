Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«О мирных переговорах не слышали»: армия России наступает широким фронтом в Харьковской области

«О мирных переговорах не слышали»: армия России наступает широким фронтом в Харьковской области

Американское издание Reuters на днях писала инсайдерскую информацию, якобы США предлагает в рамках мирного соглашения, передать Украине освобожденные от ВСУ территории Харьковской области (речь в частности идет о пригородах Купянска).

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