Украинские военкомы ворвались в квартиру и похитили жителя Херсона

Военнослужащие нагрянули "в гости" ранним утром.Жители оккупированного Херсона сообщают, что вчера в 06:00 вооружённые люди в масках и в военной форме ворвались в квартиру, находящуюся в доме по адресу: переулок 2-й Запорожский 8 "А", представившись сотрудниками военкомата.