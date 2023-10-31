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Украинские военкомы ворвались в квартиру и похитили жителя Херсона

Украинские военкомы ворвались в квартиру и похитили жителя Херсона

Военнослужащие нагрянули "в гости" ранним утром.Жители оккупированного Херсона сообщают, что вчера в 06:00 вооружённые люди в масках и в военной форме ворвались в квартиру, находящуюся в доме по адресу: переулок 2-й Запорожский 8 "А", представившись сотрудниками военкомата.

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