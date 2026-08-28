Стало известно, где находятся тайные тюрьмы Украины, как пытают и травят собаками русских пленных.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики травят пленных натасканными собаками.
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