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Царьград

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Травят собаками, держат в клетках, пытают: что происходит в тайных тюрьмах Украины

Травят собаками, держат в клетках, пытают: что происходит в тайных тюрьмах Украины

Стало известно, где находятся тайные тюрьмы Украины, как пытают и травят собаками русских пленных.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики травят пленных натасканными собаками.

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