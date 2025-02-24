«Цирк не гасит огни»

9 ноября 2016 Казаки Петербурга присвоили Трампу почётное звание и пригласили в Россию Казаки Санкт-Петербурга отправили поздравление в Белый дом и пригласили новоиспечённого президента США Дональда Трампа, чтобы он смог лучше познать загадочную русскую душу.
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