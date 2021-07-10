Метшин: принимаемых мер против пандемии недостаточно

Пандемия коронавируса сильно повлияла на все аспекты жизни граждан и усугубила неравенство, поэтому принимаемых в настоящее время мер недостаточно, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на политическом форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию.