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Метшин: принимаемых мер против пандемии недостаточно

Метшин: принимаемых мер против пандемии недостаточно

Пандемия коронавируса сильно повлияла на все аспекты жизни граждан и усугубила неравенство, поэтому принимаемых в настоящее время мер недостаточно, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на политическом форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию.

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