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Российский боец назвал ошибку ВСУ в Угледаре

Российский боец назвал ошибку ВСУ в Угледаре

Киев допустил ошибку, перебросив элитные подразделения из Угледара на курское направление. Такую точку зрения в беседе с ТАСС выразил замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

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