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Будапештская евроконференция (по разделу России). Краткий отчет

Будапештская евроконференция (по разделу России). Краткий отчет

Сергей Васильев *** Пока в сентябре русская армия утилизировала наиболее боеспособные части НАТО, вторгшиеся на территорию России под аватаром киевской хунты, на международной конференции в Будапеште – The Budapest Energy and Security Talks (BEST), организованной Equilibrium Institute при поддержке НАТО, эксперты из США и ЕС обсудили сценарии возможного будущего Европы.

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Комментарии
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Sergiy Che
Может он не хочет будить эту Европу от её летаргии, чё до...бался, редактор х...ев?!! 😁
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20 час.
Евгений Сорокин
Милейший, а не совершить ли вам сосательные действия с членом дохлого осла....
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18 час.
Валентин Щербаков
Что гейропейцы, что пиндосрань, совсем головками тронулись, явно напрашиваются на очень мощный пинок под зад.....
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17 час.

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