Дональд Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине "абсолютным злом"

Дональд Трамп-младший выразил возмущение в соцсети X в отношении мобилизации на Украине. Ссылаясь на видео, где сотрудников военкоматов применяют силу к мужчинам на улицах, он отметил: "Это абсолютное зло".
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