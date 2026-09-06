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Генменеджер «Ванкувера» о новом контракте Байума на 8 лет и 9,38 млн долларов в год: «Мы твердо уверены в Зееве и его потенциале – он настоящий победитель»

Генеральный менеджер « Ванкувера » Райан Джонсон высказался о подписании нового контракта с защитником Зеевом Байумом .

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