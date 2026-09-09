Бессент сравнил Украину с Германией после Второй мировой войны

Глава Минфина США предположил, что Киев может повторить путь послевоенного восстановления.Украина может повторить судьбу понесшей поражение во Второй мировой войне Германии, предположил глава американского Минфина Скотт Бессент.
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