Российской тяжелоатлетке Новицкой после соревнований сделали предложение

Российской тяжелоатлетике Кристине Новицкой, которая 10 сентября стала победительницей «Магнит Чемпионата России» сделал предложение призер чемпионатов России Егор Пушмин.
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