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Газета.ру

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Российской тяжелоатлетке Новицкой после соревнований сделали предложение

Российской тяжелоатлетке Новицкой после соревнований сделали предложение

Российской тяжелоатлетике Кристине Новицкой, которая 10 сентября стала победительницей «Магнит Чемпионата России» сделал предложение призер чемпионатов России Егор Пушмин.

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