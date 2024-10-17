Рецепт оладий из тыквы

Дракоша Гоша знает, как приготовить замечательное осеннее угощение. приложение КУХНЯ.РФ, телеканал Кухня Только представьте, как здорово приготовить полезные и вкусные тыквенные оладьи воскресным утром, а потом собраться всей семьей за неспешным завтраком! Ингредиенты Тыква мускатная – 800 г Мука пшеничная – 200 г Разрыхлитель – 10 г Мед – 10 г Соль – 8 г Сахар – 40 г Сахарная пудра – 5 г Масло растительное – 80 мл ПриготовлениеТыкву заранее очистите, отварите и остудите.