Нигерия наводит мосты между конфессиями, расами и континентами — президент

Мосты между верующими разных конфессий, между разными расами и континентами стремится наводить Нигерия, заявил президент страны Бола Ахмед Тинубу 18 мая после посещения официальной инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Риме, сообщает издание Daily Trust.
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