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Всё о женщинах

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Никаких Барби, хны и басмы: антитренды в окрашивании волос в 2025 году

Никаких Барби, хны и басмы: антитренды в окрашивании волос в 2025 году

Ежегодно появляются новые тенденции в окрашивании волос, и этот год не стал исключением. Парикмахер, колорист, чемпион мира и Европы по парикмахерскому искусству Елена Жарова рассказала «Вечерней Москве» об антитрендах в оттенках и стилях окрашивания, которые потеряли актуальность в 2025 году.

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