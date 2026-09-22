Ушёл из жизни актёр из "Глухаря" и "Тайн следствия". Тимофею Ухову было 55 лет.

На 55-м году ушёл из жизни актёр Тимофей Ухов из "Глухаря" и "Тайн следствия".На 55-м году ушёл из жизни актёр Тимофей Ухов, знакомый зрителям по проектам "Глухарь" и "Тайны следствия".