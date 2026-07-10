Куда сходить и что посмотреть с 10 по 16 июля в Крыму

ТЕАТРЫ Евпатория «Гадкий утёнок» 0+ Крымский государственный ТЮЗ 10 июля, 11:00 Маленький утёнок, попав на обывательский птичий двор, становится объектом издевательств и унижений со стороны всех его обитателей и даже утки, его матери.