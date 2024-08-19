NDMA: в Пакистане из-за обильных ливней с июля погибли не менее 195 человек

С начала июля в Пакистане из-за сильных ливней и последовавших наводнений погибли не менее 195 человек, 362 получили ранения, такие сведения приводит Express Tribune со ссылкой на данные управления по стихийным бедствиям (NDMA).
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