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Царьград

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Из Сочи в Волгоград за 2 часа: "Победа" запустила новые авиарейсы

Из Сочи в Волгоград за 2 часа: "Победа" запустила новые авиарейсы

Перелёты будут проходить по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.Сегодня из аэропорта Сочи отпраился первый рейс в Волгоград.

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