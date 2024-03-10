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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Топурия – О’Мэлли: «Тебя ждет поединок с Мерабом. Сначала разберись с ним»

«Шуга, поздравляю. Ты прекрасно выступил! Тебя ждет поединок с Мерабом [Двалишвили]. Сначала разберись с ним», – написал в соцсетях чемпион полулегкого дивизион UFC Илия Топурия.

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