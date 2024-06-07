В Хабаровском крае сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 200 кг икры осетровых видов

В рамках оперативно–профилактического мероприятия «Путина 2024» в Ульчском районе Хабаровского края были задержаны шестеро безработных граждан в возрасте от 19 до 40 лет, осуществивших незаконную добычу, хранение и перевозку водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.