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Мартемьянов после 0:4 от СКА: «Безобразная игра. Большие претензии к лидерам «Амура», я их не видел. Будем разбираться с составом»

«Хотел бы отметить заряженность соперника, прекрасную игру вратаря, а еще команда и в обороне, и в атаке играла очень агрессивно, мощно.

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