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Нефть Brent упала до 102 долларов за баррель

Нефть Brent упала до 102 долларов за баррель

Дисконт между ценами на нефть BRENT и URALS составляет 7-20 долларов за баррель и сильно колеблется.Закрытие недели: нефть торгуется на уровне 102 USD за баррель.

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