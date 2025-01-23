В Германии опубликовали открытое письмо против размещения ракет средней дальности США

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, ученый-физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер и председатель Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман опубликовали открытое письмо, в котором призвали предотвратить размещение американских ракет средней дальности на территории Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии