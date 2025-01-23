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Политика как она есть

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В Германии опубликовали открытое письмо против размещения ракет средней дальности США

В Германии опубликовали открытое письмо против размещения ракет средней дальности США

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, ученый-физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер и председатель Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман опубликовали открытое письмо, в котором призвали предотвратить размещение американских ракет средней дальности на территории Германии.

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