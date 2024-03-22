Перестала скрывать: Меган Фокс призналась в пластических операциях

Актриса подтвердила разрыв своей помолвки. Меган Фокс подтвердила, что расторгла помолвку с Колсоном LEGION-MEDIAМеган Фокс, которая раньше очень любила рассказывать при каждом удобном случае о своей необычайно любви к жениху — Колcону Бейкеру, выступающему под псевдонимом Machine Gun Kelly, на протяжении последнего года хранила подозрительное молчание на этот счет.