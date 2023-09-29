В вещевой контейнер на Ленинградке можно опустить одежду для беженцев из Донбасса

Благотворительный фонд «Второе дыхание» проводит сбор вещей для беженцев Донбасса. — Для взрослых и детей нужны спортивные костюмы и толстовки, футболки и джинсы, кеды и кроссовки, новое нижнее бельё, женские халаты больших размеров, городские рюкзаки, полотенца, постельное бельё, — рассказали в фонде.
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