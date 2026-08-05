БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Шенген трещит по швам под напором десятков тысяч нелегалов

Шенген трещит по швам под напором десятков тысяч нелегалов

В содружестве дырявых границ нашли крайнего Константин Ольшанский На фото: нелегальные мигранты продолжают прибывать в испанский анклав Сеута (Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press) Испанский анклав Сеута оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса.

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