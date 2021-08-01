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Для обеспечения жильем военнослужащим 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выдали субсидии на сумму свыше 45 млн. руб.

Для обеспечения жильем военнослужащим 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выдали субсидии на сумму свыше 45 млн. руб.

Торжественное вручение сертификатов состоялось во время проведения учебно-методического сбора руководящего состава и представителей региональных органов жилищного обеспечения.

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