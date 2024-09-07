Путин: Москва является важнейшим центром развития беспилотных технологий

Константин Самарин

Увы, Москва от линии фронта далеко, бойцам на передовой катастрофически не хватает дронов, хотя-бы элементарных, из китайского конструктора. Поэтому им там плевать на передовой лучше видно,на каком уровне находится развитие беспилотгых технологий. Можно конечно, создать супернавороченный дрон за милллионы, в количестве трех штук. Но на СВО нужны тысячи, пусть и более простых и дешевых, но СЕЙЧАС.