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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    в  принципе пусть  придуривается,,но  вот  зачем  это  поощряет  государство??? не пойму,,у них  уже  сейчас  некому ...Маск счел безумие...
  • Eduard
    Есть мужчина и женщина остальное придуривание.Признаки переставить тоже нельзя!Маск счел безумие...
  • Eduard
    Согласен! Тут нагло оружие передают,убивают,но в тюрьме никто не сидит,а тутза ерунду пытаются осудить!Маск счел безумие...

Путин: Москва является важнейшим центром развития беспилотных технологий

Путин: Москва является важнейшим центром развития беспилотных технологий

Администрация Президента России Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к москвичам в День города 7 сентября.

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Комментарии
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Константин Самарин
Увы, Москва от линии фронта далеко, бойцам на передовой катастрофически не хватает дронов, хотя-бы элементарных, из китайского конструктора. Поэтому им там плевать на передовой лучше видно,на каком уровне находится развитие беспилотгых технологий. Можно конечно, создать супернавороченный дрон за милллионы, в количестве трех штук. Но на СВО нужны тысячи, пусть и более простых и дешевых, но СЕЙЧАС.
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