Власти Московской области аннулировали проект планировки территории у деревни Петровское в городском округе Истра, который с 2017 года предполагал размещение вдоль трассы М-9 «Балтия» парковок для грузовиков, АЗС, гостиницы и торговых объектов.
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