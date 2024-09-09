Представители политических партий приняли участие в "Ночи выборов 2024"

Представители политических партий "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия – патриоты – за правду" и ЛДПР подвели итоги избирательных кампаний и обозначили планы на будущее на площадке "Ночи выборов 2024".
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