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Представители политических партий приняли участие в "Ночи выборов 2024"

Представители политических партий приняли участие в "Ночи выборов 2024"

Представители политических партий "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия – патриоты – за правду" и ЛДПР подвели итоги избирательных кампаний и обозначили планы на будущее на площадке "Ночи выборов 2024".

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