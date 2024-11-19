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Парламентская газета

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Ответственность за мигрантов предложат нести их работодателям

Ответственность за мигрантов предложат нести их работодателям

Разработать поэтапный план перехода на полный сбор и обработку биометрических персональных данных иностранцев в пунктах пропуска через госграницу России, определить единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции,  внедрить правила контролируемого пребывания приезжих в РФ — таков далеко не полный перечень предложений кабмину, который депутаты планируют направить в адрес главы Правительства Михаила Мишустина.

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