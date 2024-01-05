Заставят взять себя в руки: эти пять тревожных сигналов указывают на проблемы с гормонами

Перепады настроения, нестабильное давление, снижение полового влечения и даже изменения во внешности — вот далеко не полный список симптомов, которые могут указывать на проблемы со здоровьем, спровоцированные гормонами.
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