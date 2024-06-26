фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-показа хода реставрации усадьбы «Останкино» XVIII века В пятницу, 21 июня 2024 года, в 15:00 состоялся пресс-показ хода реставрации усадьбы «Останкино» XVIII века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии