Деньги сняли с чужого счета после находки телефона возле бара В Топчихинском районе перед судом предстанут двое 17‑летних подростков и их 20‑летний знакомый — их обвиняют в хищении крупной суммы с банковского счета.
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