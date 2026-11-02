Винтовка Снайдера со штыком В джунглях взорвался «Снайдер»Кто-то засмеялся и убежалА солдаты Первого ШикариПодняли своего мертвого субалтернаС большой синей отметиной на лбуИ пробитой затылочной частью.
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