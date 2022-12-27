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Аршавин о переходе РФС в Азию: «Я бы не дергался, а спокойно занимался бы устройством нашего футбола»

Аршавин о переходе РФС в Азию: «Я бы не дергался, а спокойно занимался бы устройством нашего футбола»

Андрей Аршавин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.

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