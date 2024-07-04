﻿Балберов подал документы для участия в выборах на пост тульского губернатора

Александру Балберову разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда, приняв его документы для участия в выборах губернатора Тульской области, сообщает пресс-служба регионального избиркома.
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