«Аэроэкспресс» с 1 сентября 2026 года запускает оплату билетов и услуг цифровыми рублями

Компания «Аэроэкспресс» официально объявила о готовности к массовому внедрению третьей формы национальной валюты: начиная с 1 сентября 2026 года пассажиры смогут расплачиваться цифровыми рублями за проезд на скоростных поездах и экспресс-автобусах, курсирующих между столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Шереметьево, Домодедово и Внуково).
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