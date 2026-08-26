«Аэроэкспресс» с 1 сентября 2026 года запускает оплату билетов и услуг цифровыми рублями

Компания «Аэроэкспресс» официально объявила о готовности к массовому внедрению третьей формы национальной валюты: начиная с 1 сентября 2026 года пассажиры смогут расплачиваться цифровыми рублями за проезд на скоростных поездах и экспресс-автобусах, курсирующих между столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Шереметьево, Домодедово и Внуково).