MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Аэроэкспресс» с 1 сентября 2026 года запускает оплату билетов и услуг цифровыми рублями

«Аэроэкспресс» с 1 сентября 2026 года запускает оплату билетов и услуг цифровыми рублями

Компания «Аэроэкспресс» официально объявила о готовности к массовому внедрению третьей формы национальной валюты: начиная с 1 сентября 2026 года пассажиры смогут расплачиваться цифровыми рублями за проезд на скоростных поездах и экспресс-автобусах, курсирующих между столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Шереметьево, Домодедово и Внуково).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии