Парковка на улицах Хорошёвского будет бесплатной с 4 по 6 ноября

В нашем районе в честь Дня народного единства, 4, 5 и 6 ноября, парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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