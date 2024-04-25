Путин объявил о второй волне регуляторной гильотины

По словам президента, «предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы». Довольны ли предприниматели предыдущим этапом и чего ждут от нового?Президент Владимир Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде регуляторной гильотины.
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