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Путин объявил о второй волне регуляторной гильотины

Путин объявил о второй волне регуляторной гильотины

По словам президента, «предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы». Довольны ли предприниматели предыдущим этапом и чего ждут от нового?Президент Владимир Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде регуляторной гильотины.

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Leonid PlиGin
Пи&quot;@&quot;ц! Волны гильотины падали стремительным домкратом!
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