Путин объявил о второй волне регуляторной гильотины

По словам президента, «предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы». Довольны ли предприниматели предыдущим этапом и чего ждут от нового?Президент Владимир Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде регуляторной гильотины.