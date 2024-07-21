Минздрав: 11 человек с ботулизмом остаются на стационарном лечении

ИЗВЕСТИЯ 11 человек с ботулизмом остаются на стационарном лечении в регионах России, восемь из них в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ"11 человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них – в отделениях реанимации и интенсивной терапии", – говорится в сообщении.