Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 26 февраля

Подмосковный Минтранс проведет несколько вебинаров 26 февраля. Они помогут жителям правильно подать документы на «Госуслугах» для оформления разрешения такси, согласования размещения инженерных коммуникаций и многое другое.
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