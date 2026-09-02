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Новости Липецка

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Запрет на регистрацию авто вынудил липецкого предпринимателя погасить миллионный долг

Запрет на регистрацию авто вынудил липецкого предпринимателя погасить миллионный долг

Индивидуальный предприниматель из Липецкой области погасила налоговую задолженность более 1 млн рублей после наложения судебным приставом запрета на регистрационные действия с автомобилем УАЗ «Патриот».

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