Болят колени: 4 упражнения, которые облегчат симптомы и укрепят суставы

По словам врачей, заболевания коленных суставов проявляются по-разному. Они могут затрагивать как активную часть колена — мышцы, сухожилия, синовиальные сумки и фасции, так и пассивную — кости, суставы, связки и хрящи.
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