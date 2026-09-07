Вайдель: безответственная политика Мерца сделала из Германии банкрота

Безответственная финансовая политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца сделала из страны банкрота. Об этом 7 сентября заявила на пресс-конференции сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель.
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