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Газета.ру

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В Индии мужчину приговорили к высшей мере за изнасилование 16-летней девушки

В Индии мужчину приговорили к высшей мере за изнасилование 16-летней девушки

В Индии суд вынес приговор компании мужчин, которые надругались над девушкой. Об этом сообщает NDTV.Один из 27-летних молодых людей познакомился с 16-летней школьницей незадолго до инцидента и общался с ней в течение двух недель по телефону.

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