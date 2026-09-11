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Царьград

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Суд рассмотрит спор о сносе долгостроя в Тюмени 14 сентября

Суд рассмотрит спор о сносе долгостроя в Тюмени 14 сентября

В Тюмени владелец незавершенного спортивного центра у пруда Утиный оспаривает требование властей снести долгострой.

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