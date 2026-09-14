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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук об отстранении России: «Хотелось бы верить, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так. То, что ребята пропускают соревнования, не красит ни ИИХФ, ни МОК»

Олимпийский чемпион, президент « Шанхая » Илья Ковальчук высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

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